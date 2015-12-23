В ГПУ считают, что суд намеренно затягивает рассмотрение ходатайства о заочном осуждении Арбузова

Об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил прокурор Генпрокуратуры Владислав Куценко, передает корреспондент УНИАН.

Он напомнил, что в отношении Арбузова было открыто уголовное производство по ч.1 ст.191 в контексте растраты государственных средств в сумме около 220 млн грн, которые были выделены на создание телеканала «БТБ» и израсходованы не по назначению.

При этом Куценко сообщил, что в литовских банковских учреждениях были выявлены счета предприятий, так или иначе аффилированных с Арбузовым, на которых были найдены средства в сумме 49,3 млн долл. и по решению судов, в том числе и литовских, наложен арест.

В то же время Куценко отметил, что «Генеральная прокуратура, исходя из проведенного расследования, инициировала заочное осуждение Арбузова и обратилась в Печерский райсуд 19 мая 2015 года».

«И по сей день суд не принял решение, и мы не можем начать заочное осуждение... Мы неоднократно обращались к руководству Печерского районного суда об ускорении рассмотрения ходатайства, но результата нет. И поэтому такая позиция суда вызывает у нас много вопросов», - сказал Куценко.

По его словам, со своей стороны сторона защиты Арбузова злоупотребляет своими правами и постоянно заявляет различные ходатайства, в частности, в последнем был заявлен отвод судье, но это вопрос Печерский суд рассматривает уже три месяца.

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В этом контексте Куценко напомнил, что Печерским судом было дано согласие на начало процедуры заочного осуждения Раисы Богатыревой, Виктора Януковича, но до сих пор не принято решение о начале аналогичных действий в отношении Арбузова и Клименко.

Отвечая на вопрос, где сейчас находится Арбузов, Куценко сказал: «Этот вопрос изучает Интерпол, но всё указывает на то, что наши восточные соседи (имеется в виду РФ - УНИАН) любят скрывать у себя украинских преступников».