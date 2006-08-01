Умер Владимир Дахно

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил соболезнования в связи со смертью выдающегося режиссера, художника, народного артиста Украины Владимира Дахно.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в телеграмме, которую В.ЮЩЕНКО направил вдове художника Людмиле ДАХНО, отмечается: “От нас ушел один из лучших отечественных мультипликаторов, творец известного на весь мир искрометного сериала о трех запорожских казаках и не менее знаменитой экранизации “Энеиды”.

«Понимаю, как тяжело пережить эту непоправимую утрату, ведь смерть забрала Владимира Авксентьевича преисполненным верой в возрождение украинской анимации и множеством творческих замыслов и планов», – отметил Президент в телеграмме.

В.Дахно умер 30 июля на 75-м году жизни.