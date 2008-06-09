Турчинов: в таких условиях работать горноспасателям еще не доводилось

Аварийно-спасательные работы на шахте имени Карла Маркса в Енакиево Донецкой области не останавливаются ни на минуту.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге на шахте первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ, который возглавляет Правительственную комиссию по выяснению причин и последствий взрыва на шахте им. Карла Маркса.

«Аварийно-спасательные работы ведутся круглосуточно и ни на минуту не останавливаются», - сказал он.

По его словам, работы ведутся одновременно на двух стволах – скиповом (грузовом) и клетьевом (людской). Спасатели прошли в скиповом стволе 750 метров, смогли спасти двух шахтеров. И сейчас главная задача дойти до глубины 800 метров, где могут находиться горняки, а затем дойти до отметки 1000 метров, сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он подчеркнул, что еще есть все основания считать, что на глубине 850 метров могут быть живые люди. В то же время он подчеркнул, что транспортные инфраструктуры на шахте полностью уничтожены, и в таких условиях работать горноспасателям еще не приходилось. Кроме того, повреждены коммуникации шахты. Однако А.ТУРЧИНОВ уточнил, что в шахте работает вентиляция, приборы показывают, что ситуация по газу (СО) и по метану «не ухудшилась».

А.ТУРЧИНОВ заверил, что на шахте «дело доведем до конца». «Моя позиция однозначна. Я не могу остановить аварийные работы, чтобы проводить следствие и опрос шахтеров. Но обещаю, что дело доведу до конца», - сказал он.

А.ТУРЧИНОВ подчеркнул, что комиссия сегодня работает над всеми вопросами и рассматриваются несколько вариантов, но полный анализ ситуации будет ясен только тогда, когда спасатели дойдут до глубины 1000 метров.

Как сообщал УНИАН, 8 июня в 5.00 на шахте имени Карла Маркса произошел взрыв и пожар, под завалами оказались 37 горняков.

По состоянию на сегодняшнее утро спасены и подняты на поверхность два горняка. Кроме того, был обнаружен без признаков жизни один шахтер. Судьба еще 34 остается неизвестной.

В целом в больницы госпитализированы 7 пострадавших.