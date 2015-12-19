Суд отказался брать под стражу "бриллиантового" прокурора

Об этом говорится в тексте определения суда, копию которого Корниец разместил на своей странице в Facebook.

Генеральная прокуратура ходатайствовала об ужесточении меры пресечения Корнийцу с залога на содержание под стражей. Однако, следственный судья отказался удовлетворить ходатайство ГПУ.

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Отмечается, что полный текст определения будет оглашен 23 декабря в 17.00, говорится в тексте определения.

Как сообщал УНИАН, Корнийца и первого заместителя начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимира Шапакина было задержано в результате совместной спецоперации ГПУ и СБУ 5 июля. По данным пресс-центра СБУ, у задержанных изъято около 500 тыс. долларов и драгоценности.

Как заявили в СБУ, установлено, что они вступили в коррупционный сговор и получили взятку в размере 3 млн 150 тыс. грн.

Во время обысков в Шапакина было изъято 400 тыс. долларов, а в Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

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Обоим задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

Печерский райсуд Киева избрал Корнийцу меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 3,2 млн грн.

31 июля Корниец вышел из СИЗО после внесения залога.

В то же время 21 октября Печерский райсуд Киева начал рассмотрение вопроса об избрании Корнийцу нового пресечения, поскольку ему было предъявлено новые подозрения.

22 октября суд избрал ему в качестве меры пресечения залог в 3 млн 45 тыс. грн.

19 ноября Печерский суд рассматривал ходатайство прокуратуры о заключении под стражу Корнийца за невнесения им залога в оговоренные законом сроки по второй части обвинения. В частности, суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте Корнийца.