В Киевской области налоговик и сотрудник полиции задержаны за взятку свыше миллиона гривень

Работниками прокуратуры Киевской области совместно с работниками ГУ БКОЗ СБ Украины задержан налоговик и сотрудник Фастовского отделения полиции Васильковского отдела Главного управления Национальной полиции в Киевской области по факту вымогательства у представителя субъекта хозяйствования предоставления неправомерной выгоды в сумме 50 тысяч долларов США (более 1 млн грн.) за прекращение уголовного преследования и для беспрепятственного ведения хозяйственной деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

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Преступников задержали во время передачи указанных денег по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного уголовного правонарушения, а также решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

За содеянное уголовное правонарушение злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Досудебное расследование продолжается.