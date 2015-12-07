В Кривом Роге капитана полиции задержали за взятку в 125 тысяч гривень
Также установлена причастность к преступной схеме еще нескольких должностных лиц Национальной полиции.
СБУ совместно с прокуратурой и внутренней безопасности Национальной полиции задержала за взятку оперуполномоченного уголовного розыска Криворожского горотдела полиции.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.
«Капитан полиции вымогал 125 тыс. грн от местного жителя за непривлечение к уголовной ответственности за кражу», - говорится в сообщении.
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Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.
Во время документирования противоправной деятельности и проведения неотложных следственных действий установлена причастность к преступной схеме еще нескольких должностных лиц Национальной полиции.