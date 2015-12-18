В День мигранта управляющий делами УПЦ напомнил о проблемах переселенцев из Донбасса

Об этом в Международный день мигранта сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич), сообщает Центр информации УПЦ.

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«Больше половины внутренне перемещенных граждан из зоны АТО планируют вернуться домой. Об этом говорят последние социологические данные. С одной стороны, вполне естественно, что многие люди, которые были вынуждены покинуть свои дома, хотят снова оказаться в родных стенах. Вместе с тем, такие настроения подкрепляются целым списком проблем – социально-экономических, психологических и духовных», – отметил митрополит Антоний.

«Финансовая помощь, которую переселенцам оказывает государство, довольно скромная, прожить на нее нельзя. Найти работу в наше время непросто, тем более такую, которая бы позволила оплачивать съемное жилье и содержать семью. Далеко не у всех переселенцев получилось влиться в новую социальную среду, и порой это усугубляется дискриминационным отношением к приезжим из Донбасса. Правда, иногда сами переселенцы создают поводы для негативных стереотипов о них. Но частные случаи не должны восприниматься нами как общие», – подчеркнул управляющий делами УПЦ.

При этом владыка Антоний подчеркнул, что вынужденный переезд оставил у многих уехавших из зоны АТО душевную травму.

«Помочь в данном случае должно общение с родными и друзьями, возможно, некоторым нужна помощь психолога. Духовное утешение принесет общение с духовником и, конечно же, молитва – дома и в храме. «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас», – призывает Господь в Евангелии. Отчаиваться в любом случае не стоит. Нам не даются испытания, которые превосходят наши силы. Если мы не можем изменить какие-то внешние обстоятельства, мы можем попытаться изменить свое отношение к ним», – отметил митрополит.

Как известно, Международный день мигранта отмечается ежегодно 18 декабря, начиная с 2000 года. В этот день в 1990 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей.

Как сообщалось, согласно последним данным Киевского международного института социологии, 54% переселенцев рассматривают свое положение как временное и хотели бы вернуться домой.