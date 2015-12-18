Джемилев заявил о планах создания военного подразделения на админгранице с Крымом

Об этом сообщает агентство QHA.

"На границе Крыма мы хотим создать военное подразделение, оно будет входить в состав ВСУ и подчиняться Министерству обороны Украины. Но возможности Украины ограничены. Есть вопросы с обустройством места пребывания, обмундированием, вооружением, питанием военных и т.д., не хватает возможностей для получения военного опыта и образования, медицинских услуг. На повестке дня - все эти расходы. Вот эти вопросы мы бы хотели оговорить с Турцией", - сказал он.

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Лидеры крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров 16-17 декабря находились с визитом в Турции. Они провели переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Ахметом Давутоглу.

Как сообщал УНИАН, ранее Джемилев во время пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке заявлял, что Российская Федерация оккупировала Крым и прилагает все усилия для превращения полуострова в военную и даже ядерную базу.