С сегодняшнего дня СБУ и ГПС продлили срок действия пропусков через линию соприкосновения

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, всего продлен и перезагружен до системы "Гарт" – 286 тысяч 832 разрешений.

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Во время обработки обнаружено 1 тысячу 560 дубликатов, 72 – требуют дополнительной обработки, отмечается в сообщении.

"Отныне все граждане, которые уже имеют разрешения и не нарушали порядок въезда на контролируемую территорию и выезда с нее, будут пересекать линию столкновения без дополнительного переоформления и подаче заявок в течение следующего года", - подчеркнули в СБУ.

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