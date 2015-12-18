С сегодняшнего дня СБУ и ГПС продлили срок действия пропусков через линию соприкосновения
12:35, 18 декабря 2015Общество
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Служба безопасности Украины и Государственная пограничная служба продлили срок действия разрешений на пересечение линии соприкосновения, который истекал 31 декабря этого года.
С сегодняшнего дня СБУ и ГНС продлили срок действия пропусков / dpsu.gov.ua
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, всего продлен и перезагружен до системы "Гарт" – 286 тысяч 832 разрешений.
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Во время обработки обнаружено 1 тысячу 560 дубликатов, 72 – требуют дополнительной обработки, отмечается в сообщении.
"Отныне все граждане, которые уже имеют разрешения и не нарушали порядок въезда на контролируемую территорию и выезда с нее, будут пересекать линию столкновения без дополнительного переоформления и подаче заявок в течение следующего года", - подчеркнули в СБУ.
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