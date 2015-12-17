Завтра в большинстве областей Украины ожидается туман и дожди со снегом

Завтра, 18 декабря, по прогнозам синоптиков, ночью и утром в южной части, большинстве центральных и восточных областей Украины ожидается туман, видимость 200-500 м. Кроме того, в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях пройдет небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом, сообщает пресс-служба Управления безопасности дорожного движения.

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ГАИ советует водителям в таких погодных условиях быть особенно внимательными и осторожными при управлении транспортными средствами: «Обязательно двигайтесь с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями. Пользуйтесь ремнями безопасности, соблюдайте безопасную дистанцию, не превышайте скорость. Если возникает необходимость остановиться – снижайте скорость постепенно. А при остановке обязательно включайте аварийную световую сигнализацию».

ГАИ также призывает пешеходов в условиях недостаточной видимости переходить дорогу исключительно в установленных для этого местах.