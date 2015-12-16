"У науки - связаны руки": возле АП митингуют сотрудники НАН Украины (видео)

Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

"Они требуют провести реформу науки и не сокращать расходы на науку в госбюджете на 2016 год. Акцию проводят символично. Перед этим активисты устроили перформанс "Девушка со связанными руками". Таким образом они демонстрировали, что если в науке не будет достаточно финансирования в следующем году, то ученые не смогут проводить исследования и не смогут выводить Украину на международную арену", - говорится в сообщении.

Читайте такжеСпасатели нашли на Эльбрусе тело сотрудника Национальной академии наук Украины

Один из активистов сказал, что молодые ученые очень рассчитываю на поддержку президента и надеются, что он вскоре подпишет закон о научной и научно-технической деятельности (26 ноября Рада приняла новую редакцию закона Украины "О научной и научно-технической деятельности" - УНИАН).

К митингующим вышел представитель АП Николай Беризко.

"Все складывается так, что он вас послушается и подпишет. Думаю, что так оно и будет. Спасибо вам за активность, за реформаторскую позицию. Регистрируйте (обращение - УНИАН) и будем передавать. Зарегистрируем это обращение молодежи и будет рассматриваться. Я думаю, президент его учтет", - сказал он.

По его словам ответ на данное обращение будет в ближайшее время.

"Тут нет проблем, мы быстро рассматриваем это", - сказал Беризко.

Читайте такжеПорошенко присудил более 160 ученым и специалистам государственные премии в области науки и техники

Ранее в Национальной академии наук Украины заявляют, что проект госбюджета на 2016 год ставит под угрозу существование науки в Украине. В заявлении НАН говорилось, что предложенная в проекте бюджета реорганизация научной сферы противоречит новой и действующей редакции закона Украины "О научной и научно-технической деятельности", предусматривает механическое объединение всех национальных академий наук, лишение НАН Украины статуса главного распорядителя бюджетных средств и катастрофическое сокращение объемов финансирования. По этому поводу Академия обратилась к президенту Украины, председателю Верховной Рады Украины, премьер-министру Украины.