В Нацгвардии заявляют о медленных темпах строительства фортификационных сооружений на границе с Приднестровьем

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель начальника штаба Северного территориального командования Национальной гвардии подполковник Дмитрий Цымбал сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, на территории Украины вблизи Приднестровья ведется мощная пропаганда среди населения приграничного региона с целью дискредитации Национальной гвардии, препятствования обустройства государственной границы и недопущения создания инфраструктуры для прекращения незаконного пересечения границы и борьбы с незаконными формированиями и диверсионными группами.

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«Одним из приоритетных заданий нашей группировки является создание линии фортификационных оборонительных сооружений в данном регионе (на границе с Приднестровьем) для отражения агрессии со стороны контингента РФ, который дислоцируются в непризнанной республике. Такие работы в данном регионе проводятся, но медленно, потому что местные администрации не полностью выполняют свои функции, согласно закону Украины об обороне, относительно предоставления строительных материалов и других средств для оснащения данных сооружений», - отметил Цымбал.

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Также, по его словам, районные государственные администрации этого региона, кроме администрации города Котовска, несмотря на неоднократные обращения, не оказывали помощи Нацгвардии в обустройстве мест выполнения заданий, дислокации, ремонте техники и оборудования помещений для дислокации подразделений. Все эти мероприятия финансировались Нацгвардией, пограничниками, волонтерами и за счет неравнодушных предпринимателей и местной самообороны.