Гололед и мокрый снег: В Украине объявили штормовое предупреждение

По данным синоптиков, в западных и северных областях местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, сообщает ТСН.uа.

Отмечается, что в западных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, местами 25 м/сек.

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В остальных регионах существенных осадков не ожидается. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла; днем 0-5° тепла, на крайнем юге до 9°. В Киеве - ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица, температура ночью около 0°, днем 2-4° тепла.