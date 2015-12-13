Гололед и мокрый снег: В Украине объявили штормовое предупреждение
10:16, 13 декабря 2015Общество
4236 0
На сегодня, 13 декабря, Гидрометцентр объявлял штормовое предупреждение.
В Киеве - ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег и дождь / flickr.com/photos/hannahsophie-/
По данным синоптиков, в западных и северных областях местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, сообщает ТСН.uа.
Отмечается, что в западных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, местами 25 м/сек.
Читайте такжеВ Запорожье пошел первый снег (фото, видео)
В остальных регионах существенных осадков не ожидается. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла; днем 0-5° тепла, на крайнем юге до 9°. В Киеве - ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица, температура ночью около 0°, днем 2-4° тепла.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter