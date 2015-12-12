Синоптики предупредили украинцев о налипании мокрого снега и гололеде

Как сообщает гидрометцентр, также завтра днем в западных областях порывы ветра 15-20 м/с, местами 25 м/сек.

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