Синоптики предупредили украинцев о налипании мокрого снега и гололеде
14:11, 12 декабря 2015Общество
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Завтра ночью в восточных, днем в западных и северных областях Украины ожидается местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.
В западных областях ожидается налипание мокрого снега \ Фото УНИАН
Как сообщает гидрометцентр, также завтра днем в западных областях порывы ветра 15-20 м/с, местами 25 м/сек.
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