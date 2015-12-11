Суд продолжит рассмотрение апелляции на приговор Пукачу 15 декабря

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее определение огласил сегодня председательствующий в судебной коллегии судья Степан Гладий.

В начале судебного заседания представитель потерпевшего журналиста Алексея Подольского Александр Ельяшкевич заявил очередной отвод коллегии судей и более 2 часов перечислял причины, по которым он заявляет отвод.

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Фактически в своем объяснении Ельяшкевич подобрал и проанализировал нарушения, которые, по его мнению, в течение года с начала судебного заседания по рассмотрению жалобы на приговор Пукачу, допустила коллегия судей.

Обоснование отвода Ельяшкевич продолжит 15 декабря в 11:00.

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Как сообщал УНИАН, 29 января 2013 года Печерский районный суд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению за убийство Гонгадзе в сентябре 2000 года.

Адвокат вдовы журналиста Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко подала тогда апелляцию на приговор, заявив, что "жалоба касается неполноты установления мотивов преступления". Также жалобу подал еще один потерпевший по делу - журналист Подольский. Позже Теличенко отозвала апелляционную жалобу.

В свою очередь, защита Пукача требует от Апелляционного суда Киева отменить приговор и направить дело на новое расследование.