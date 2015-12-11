Заявившего о давлении Поклонской директора зоопарка в Ялте осудили на три года условно за истязание человека

Об этом сообщается на сайте так называемой прокуратуры Крыма.

«Установлено, что осужденный на почве неприязни к ночному охраннику парка львов «Тайган» (г. Белогорск) в связи с допущенными этим работником нарушениями трудовой дисциплины нанес ему множественные удары ногами, руками и электрическим шнуром, причинив физическую боль и нравственные страдания, вызванные унижением человеческого достоинства», - говорится в сообщении.

Отмечается, что "прокуратура" проверяет приговор на соответствие требованиям закона.

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Ранее стало известно, что в зоопарке в Ялте умер третий тигренок бенгальской белой тигрицы Тигрюли.

Прокурор Крыма Наталья Поклонская обвинила директора питомника Олега Зубкова в использовании данной ситуации с целью пиара и заявила, что тигренок умер от кишечного отравления.

В свою очередь директор зоопарка «Сказка» в Ялте Олег Зубков назвал обвинения так называемой прокурора Крыма Натальи Поклонской беспочвенными.

Также он сообщил о том, что с 10 декабря закрываются крымский сафари-парк «Тайган» в Белогорске и зоопарк «Сказка» в Ялте. Зубков назвал в качестве причины такого решения «беспрецедентное давление» на него правоохранителей и лично "прокурора республики" Натальи Поклонской.