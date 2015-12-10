Третий белый тигр в зоопарке Ялты находится при смерти, владелец зверинца объявил о его закрытии

Об этом заявил директор зоопарка Олег Зубков, передают РИА «Новости».

«Третий тигренок тоже, скорее всего, умрет, у него развиваются эпилептические припадки», - сказал Зубков.

Владелец зоопарка объявил о его закрытии из-за «беспрецедентного давления».

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Ранее сообщалось, что в ялтинском зоопарке «Сказка» от холода умер второй детеныш бенгальской белой тигрицы Тигрюли.

Так называемая прокурор Крыма Наталья Поклонская обвинила директора питомника Олега Зубкова в использовании данной ситуации с целью пиара и заявила, что тигренок умер от кишечного отравления.

В свою очередь директор зоопарка «Сказка» в Ялте Олег Зубков назвал обвинения прокурора Крыма Натальи Поклонской беспочвенными.