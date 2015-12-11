Янукович вошел в топ-15 коррупционеров мира - Transparency International

Четвертый президент Украины Виктор Янукович попал в рейтинг Unmask the corrupt по версии правозащитной организации Transparency International.

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Об этом говорится официальной странице голосования. В нем приняли участие 4,5 миллиона людей по всему миру, а отдать голос можно будет до 10 февраля.

В топ-лист из 15 кандидатур попали преступники, которых выбрала команда экспертов. Главными критериями отбора были: безнаказанность, наибольшее совпадение с определением коррупции в крупных масштабах, ее международный характер.

Янукович пока находится на третьей строчке.

На первом месте находится сенатор Доминиканской республики Феликс Баутиста, а второе заняла бразильская нефтяная компания Petrobras.

В списке также экс-президент Египта Хосни Мубарак, Фонд Ахмата Кадырова – отца действующего руководителя Чечни Рамзана Кадырова.

Правозащитники отмечают, что после свержения президента в феврале 2014 года люди приезжали, чтобы увидеть его поместье (Межгорье) собственными глазами: с дорогими люстрами, декором, спа-салоном.

Как сообщалось, на этой неделе Виктор Янукович заявил, что планирует вернуться в политику.