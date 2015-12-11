Минобороны обнародовало статистику самоубийств среди военных в зоне АТО

Такую информацию, по состоянию на 16.11.2015, сообщило Министерство обороны Украины в ответ на запрос пользователя «Доступ до правди», которая обнародована на ресурсе сегодня, 11 декабря.

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«Боевые потери составляют 1842 военнослужащих ВСУ, не боевые в зоне проведения АТО - 233 военнослужащих. Среди не боевых потерь в результате самоубийства погибло (умерло) 85 человек, из-за неосторожного обращения с оружием - 39 человек, в ДТП - 28 человек, по другим причинам - 71 человек», - говорится в ответе Минобороны.

По данным ведомства, общая численность бесповоротных потерь военнослужащих Вооруженных сил Украины по состоянию на 16.11.2015 года составляет 2075 человек.