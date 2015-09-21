С начала АТО в боях погибли 1757 военных - Генштаб

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил начальник Главного управления персонала Генерального штаба ВСУ Игорь Воронченко.

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«За весь период проведения АТО, включая аннексию Крыма, официально потерь - 1915 человек, из них боевых - 1757 человек - безвозвратные. Санитарные потери - 7 053 человека, из них боевые - 5547 человек», - сказал он.