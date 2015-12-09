В Харькове в магазине "Рошен" произошел взрыв (фото, видео)

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области, сегодня, 9 декабря, в 1:37 в дежурную часть Киевского отдела полиции поступило сообщение о том, что в помещении магазина "Рошен", расположенном в ТРЦ "Дафи", прогремел взрыв.

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По сведениям полиции, на место происшествия выехали руководство ГУНП в Харьковской области, следственно-оперативная группа полиции, эксперты, представители СБУ и прокуратуры. Патрульные полицейские выставили оцепление.

В результате происшествия никто из граждан не пострадал.

Как рассказали очевидцы, на расположенной неподалеку торгового заведения автозаправке незадолго до происшествия они видели мужчину в желтой куртке с надписью «Украина».

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Взрывной волной повреждены стекла в витринах и входных дверях. Сейчас правоохранители отрабатывают прилегающую территорию. Следственно-оперативные действия продолжаются.