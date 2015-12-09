В Николаеве полицейский сбил пешехода.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Согласно сообщению, 8 декабря в 19:50 на проспекте Жовтневом, 234-В в Корабельном районе города произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Mercedes под управлением работника Корабельного отдела полиции - старшего лейтенанта 1991 года рождения, а также пешехода 1988 года рождения.

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«Согласно предварительной информации, по показаниям свидетелей, пешеход пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. С телесными повреждениями пешеход доставлен в медицинское учреждение», - говорится в сообщении.

Устанавливаются обстоятельства и причины ДТП, отметили в полиции.