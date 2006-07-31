Начался судебный процесс над экс-мэром Сум

В Сумском районном суде Сумской области начался процесс над бывшим городским председателем г. Сумы Владимиром ОМЕЛЬЧЕНКО, который в свое время работал помощником экс-губернатора Сумской области Владимира ЩЕРБАНЯ и стал мэром при поддержке последнего.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам судьи Бориса КЛОЧКО, дело в ближайшие дни не завершится, процесс длится, и подробности станут известны только после приговора суда.

В.ОМЕЛЬЧЕНКО, который на время следствия более года содержался в Сумском СИЗО, инкриминируется превышение власти, которое привело к тяжким последствиям, и вымогательство, за что прежнему мэру грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

Месяц назад в Сумах к 5 годам заключения с лишением права занимать определенные должности на протяжении 2 лет был осужден бывший депутат Сумского горсовета Ольга КРУТУШКИНА, которая также была одной из ближайших соратников В.ЩЕРБАНЯ.

Как сообщал УНИАН, бывшего городского председателя города Сумы В.ОМЕЛЬЧЕНКО милиция задержала 9 августа 2005 года.

Мэром Сум В.ОМЕЛЬЧЕНКО был избран в 2003 году, а 12 января 2005 г. депутаты горсовета отправили его в отставку.