Украинские ВМС вместе с кораблями флотов Румынии, США и Турции провели совместные тренировки

Вспомогательное судно Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины «Балта» в западной части Черного моря провело совместные тренировки типа PASSEX с надводными кораблями флотов Румынии, США и Турции.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре командования украинских ВМС, сегодня, 8 декабря, корабль вернулся в место постоянного базирования.

По информации командира бригады надводных кораблей капитана 2-го ранга Дмитрия Глухова, цель мероприятий заключалась в отработке взаимодействия в составе многонациональных тактических соединений в соответствии со стандартами НАТО, а также в повышении уровня взаимосовместимости. «Балта» в составе соединения совершила плавание в ордерах, провела учения по тактическому маневрированию, по связи, по освещению торгового судоходства, противовоздушной обороне, перехвату и досмотру судна-нарушителя и по передаче грузов на ходу.

Читайте также"Гетман Сагайдачный" получил от волонтеров современный навигационно-радиолокационный радар

Как отметили в пресс-центре, в текущем году украинские корабли уже несколько раз привлекались к тренировкам типа PASSEX. В командовании ВМС ВС Украины считают, что постоянное участие сил флота в совместных тренировках типа PASSEX является еще одним свидетельством системного сотрудничества отечественных ВМС с флотами стран-партнеров. Кроме того, PASSEX способствует как достижению взаимосовместимости, дальнейшему освоению стандартов НАТО, так и в целом углублению сотрудничества и усилению черноморской безопасности.

Как сообщал УНИАН, 14 октября фрегат ВМС Украины «Гетман Сагайдачный» в западной части Черного моря провел совместные учения типа PASSEX с кораблями флотов Болгарии, Румынии, США и Турции.