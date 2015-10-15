Фрегат "Гетман Сагайдачный" провел учения типа PASSEX с кораблями флотов четырех стран

Фрегат Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины «Гетман Сагайдачный» вчера, 14 октября, в западной части Черного моря провел совместные учения типа PASSEX с кораблями флотов Болгарии, Румынии, США и Турции.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре командования украинских ВМС.

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Цель мероприятий заключалась в отработке взаимодействия в составе многонациональных тактических соединений в соответствии со стандартами НАТО, в повышении уровня взаимосовместимости.

Украинский корабль вместе с фрегатом «Верни» (ВМС Болгарии), фрегатом «Регина Мария», корветом «Макелариу» (ВМС Румынии), эсминцем КРЗ «Портер» (ВМС США) и фрегатом «Тургутрейс» (ВМС Турции) совершил плавание в ордерах, провел учения по противовоздушной обороне по отражению атак воздушного противника с разных направлений, учения по проведению эмбарговой и досмотровой операции, а также противолодочные учения с привлечением имитатора подводной лодки.

По мнению командующего ВМС ВС Украины вице-адмирала Сергея Гайдука, участие украинского корабля в совместных учениях типа PASSEX, так же, как и недавний визит американского эсминца «Портер» в порт Одессы, является свидетельством системного сотрудничества отечественного флота с ВМС стран НАТО. Он добавил, что с начала года это уже третьи учения в Черном море типа PASSEX с участием украинского корабля.

Гайдук считает, что важность проведения подобных мероприятий в условиях, когда военно-политическое соглашение относительно BLAСKSEAFOR из-за российской агрессии в Украине практически не работает, трудно переоценить.

«В вопросе поддержания стабильности в регионе Черного моря не должно быть вакуума, который, к сожалению, возник весной 2014 года в связи с аннексией Российской Федерацией территории Автономной Республики Крым и города Севастополя», - отметил Гайдук.

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«Поэтому, на мой взгляд, в сложившейся ситуации трудно переоценить значение проведения украинско-американских учений (с приглашением других флотов) серии «Си Бриз», которые, как известно, прошли в Черном море летом 2014 года и в начале осени 2015 года», - добавил он. По мнению командующего украинских ВМС, учения типа PASSEX также играют ощутимую роль в вопросе укрепления региональной безопасности.

«PASSEX способствует как достижению взаимосовместимости, дальнейшему овладению флотом страны-партнера, которым является Украина, стандартов НАТО, так и в целом углублению сотрудничества и усилению черноморской безопасности», - отметил вице-адмирал. Командующий ВМС ВС Украины также выразил надежду, что в дальнейшем подобное сотрудничество будет развиваться.