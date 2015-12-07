Свидетель рассказал о планах боевиков расстрелять Савченко

Об этом сообщает "Медиазона".

О том, что боевики "ЛНР" не хотели отпускать из плена украинскую летчицу Надежду Савченко и хотели ее расстрелять, рассказал в ходе процесса в Донецком городском суде первый свидетель защиты по делу Савченко - руководитель общественной украинской организации «Центр обмена пленных» Владимир Рубан.

​«Прибыв в "ЛНР", я попросил ее отпустить, но мне ответили: «А вот тут загвоздочка!» Потом я узнал о том, что Савченко считается военнопленной и решение о том, отпускать ее или нет, должен совет республики», - рассказал Рубан.

Он рассказал, что по предоставленным ему данным в "совет республики" входили около 15 офицеров и несколько гражданских лиц, которые проголосовали за то, чтобы не отпускать Савченко, а расстрелять ее.

По словам свидетеля защиты, информацию о пленении Савченко он получил 20 июня 2014 года от заместителя председателя службы безопасности Украины, а позже получил подтверждение о пленении летчицы от стороны боевиков. Список военнопленных, по словам Рубана, ему дали в так называемой администрации "ЛНР", куда он прибыл для переговоров о передаче пленных.

"Мы были приглашены в зал заседаний ОГА за большой стол вместе с корреспондентом "Вестей". Я сел, зашел Беляев и Корякин (оба представители боевиков), мы вчетвером начали переговоры", - сообщил Рубан.

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Он отметил, что ему был предложен список пленных из 11 человек. Среди них была Савченко. Рубан предложил обменять именно ее.

"Первое, что я предложил, вернуть мне Савченко, поскольку уже видео с ее допросом в спортзале было широко растиражировано, о нем узнало достаточно большое количество людей. Я предложил отпустить ее, поскольку если ее содержать дальше она с таким пиаром может баллотироваться в президенты Украины", – сказал Рубан.

"Конкретно по Савченко было ответ от Корякина, дословно он сказал, что здесь загвоздочка. "Мы не можем ее отпустить, потому что она ведет себя так, как будто ее завтра выпустят, не ломается, ведет себя нагло, типичная бандеровка, поэтому мы ее не отпустим сегодня. Вот сломаем, и потом отпустим", – пересказал разговор Рубан.

Тогда он предложил забрать раненого бойца "Айдара" Юрия Крибежского.

"У него было осколочное ранение, потеря зрения и ноги, а его мать тоже была больна тяжело. Поскольку о Савченко было отказано, я предложил отдать раненого бойца "Айдара" Юрия Крибежского.

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Как сообщал УНИАН, Савченко летом 2014 года похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

В обвинительном заключении по уголовному делу в отношении Савченко речь идет об обвинении в покушении на убийство и убийстве, а также в незаконном пересечении границы.

По данным адвоката летчицы, ей грозит максимальный срок заключения - 25 лет.