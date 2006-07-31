В песчаном карьере погиб пятилетний мальчик

В с. Селище Корсунь-Шевченковского района Черкасской области во время обвала на песчаном карьере погиб пятилетний мальчик.

Как сообщили УНИАН в центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Черкасской обл., четверо мальчиков игрались в стихийно вырытом песчаном карьере, прыгая с кручи. Во время очередного прыжка песок обвалился и полностью накрыл пятилетнего Богдана, частично - его брата Вячеслава и их товарища Леонида. 12-летний Сергей, который чудом не попал под обвал, сначала помог выбраться на поверхность 13-летнему Леониду, который сразу побежал звать на помощь взрослых, а затем начал откапывать 12-летнего Славу. Последним кинулись спасать Богдана, однако не понятно было, где его искать, поэтому ребята рыли песок наугад.

Когда прибежали взрослые и нашли тело, спасать мальчика было уже поздно.