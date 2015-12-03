В Минюсте рассказали, сколько исков против РФ из-за агрессии на Донбассе и аннексии Крыма украинцы подали в ЕСПЧ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр юстиции Павел Петренко сегодня в интервью журналистам в Киеве.

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"Таких исков, мы посчитали где-то три недели назад, около 700, и их количество увеличивается", - сообщил он.

Министр ожидает в ближайшее время вынесения Европейским судом по правам человека первого решения по таким искам.

После этого, по его словам,данное дело будет использовано ЕСПЧ как образец при рассмотрении аналогичных исков.