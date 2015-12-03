В Харькове из-за распыления слезоточивого газа в школе госпитализированы 4 ученика

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, информация о том, что в одном из учебных заведений неизвестные распылили слезоточивый газ из баллончика, поступила в Жовтневый отдел полиции 3 декабря в 12:30.

По адресу вызова выехала следственно-оперативная группа полиции.

Читайте такжеВ школе Чернигова неизвестные распылили аэрозоль, госпитализированы 5 учеников

Из заведения эвакуировали около 1 тысячи школьников и преподавателей.

"Четверо учеников, которые пожаловались на першение в горле и головную боль, были доставлены в детскую больницу для оказания помощи", - отметили в полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и всех причастных к нему.