Назначен заместитель председателя КГГА
14:46, 31 июля 2006Общество
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Ирена Кильчицкая знакома с Черновецким по прежнему месту работы
Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ назначил Ирену КИЛЬЧИЦКУЮ заместителем председателя Киевской городской государственной администрации.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, соответствующее распоряжение мэр подписал 17 июля 2006 года.
И.КИЛЬЧИЦКАЯ (1968 года рождения) с 1999 года по июнь 2006 года работала в акционерно-коммерческом банке „Правекс-Банк", где прошла путь от начальника отделения до вице-президента банка.
С июня 2006 года работала советником Киевского городского председателя - исполняющим обязанности заместителя председателя КГГА.
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