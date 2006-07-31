Назначен заместитель председателя КГГА

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ назначил Ирену КИЛЬЧИЦКУЮ заместителем председателя Киевской городской государственной администрации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, соответствующее распоряжение мэр подписал 17 июля 2006 года.

И.КИЛЬЧИЦКАЯ (1968 года рождения) с 1999 года по июнь 2006 года работала в акционерно-коммерческом банке „Правекс-Банк", где прошла путь от начальника отделения до вице-президента банка.

С июня 2006 года работала советником Киевского городского председателя - исполняющим обязанности заместителя председателя КГГА.