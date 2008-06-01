Ватикану разрешили купить землю в Киеве

Правительство Украины разрешило Киевской городской администрации продать Ватикану 23 сотки земли в центре столицы, расположенные под зданием представительства Римо-католической церкви в Украине, сообщает газета "Дело" со ссылкой на неназванного министра. Апостольская нунциатура - представительство Ватикана - находится в этом здании, расположенном по адресу улица Тургеневская, 40, двенадцать лет.

Здание было получено Римо-католической церковью на правах аренды, и отреставрировано. Посещая в 2001 году Украину, Папа Римский Иоанн Павел II проживал именно в этом доме.

Сколько Ватикан заплатит за участок - неизвестно. По мнению экспертов, цена участка - не менее 2,3 миллиона долларов.

Неоднозначно восприняли продажу участка представители других конфессий. Так, по словам президента экуменической комиссии Греко-католической церкви Игоря Шабана, греко-католическая церковь уже в течение лет пяти пытается получить земельный участок в Киеве, и власти города до сих пор не помогли этому. Главный раввин Украины Яков Дов Блайх отметил, что еврейская община также уже давно претендует на земельные наделы в Киеве. "Вместе с тем, я понимаю, что сразу всем выделить участки не получится, мы подождем", - добавляет со ссылкой на "Дело" сайт "Недвижимость- Лента.ру" .