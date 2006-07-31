Ахметов построит 3 гостиницы

Турецкая гостиничная сеть Rіхоs, одним из акционеров которой является Ринат Ахметов, начала вести переговоры о строительстве отелей в Киеве, Харькове и Одессе. "Пока только по столичному проекту переговоры подошли к завершающей стадии", - сообщил руководитель отдела маркетинга Rixos Hotel Prikarpatye Андрей Семенов.

Rixos Hotel Prikarpatye — первый отель сети Rixos в Украине. В этом проекте у Ахметова есть крупный партнер — экс-депутат Игорь Еремеев (контролирует группу «Континиум»), который в прошлом году получил контрольный пакет отеля.

По словам Андрея Семенова, сейчас Rіxos рассматривает три проекта отелей в городах-миллионниках, предложенные украинскими инвесторами. «В планах компании — строительство и в других городах», — говорит он. По его словам, стоимость реализации проекта одной гостиницы на 250-280 номеров составляет порядка $40-50 млн. О конкретной дате реализации проекта он не говорит, ссылаясь на коммерческую тайну. «Открытие отелей произойдет не ранее, чем через три года», — говорит он.

Строительство гостинниц класса люкс — далеко не новое направление империи Рината Ахметова. Он уже владеет единственной 5-звездочной гостиницей в Донецке (Донбасс-Палас). Правда, пока ни одна структура Ахметова не смогла прокомментировать инвестиционные проекты Rixos. Пресс-секретарь Ахметова Елена Довженко информацию о расширении сети подтвердила, но за комментариями отослала в другую подконтрольную Ахметову структуру — ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент». «Я думаю, это не вопрос к Ринату Леонидовичу, этим вопросом занимается СКМ»,— сказала она. В СКМ о деталях проекта вообще говорить отказались, сказав, что «этот проект не в их ведении».

В «Континиуме» уже заявили, что не будут участвовать в новых проектах сети Rіхоs. «Мы не планируем покупку акций новых отелей этой сети», — говорит руководитель направления управления репутацией «Континиум» Иванна Ревенко.

Rіхоs была создана в 2000 году в Анталии (Турция), владеет 8 отелями. Одна из гостиниц Rixos находится в столице Казахстана Астане, в ближайшие годы в сеть должны войти новые отели в Хорватии и Австрии. Один из последних проектов Rixos — отель Sungate Port Royal, позиционирующийся как семизвездочный (выше класса люкс-премиум).

Sungate Port Royal занимает 25 гектаров территории. Его стоимость $250 млн., расчетная окупаемость 7-9 лет.

Среди соинвесторов проекта Rixos, кроме Рината Ахметова, называют президента компании АРС Игоря Гуменюка, советника бывшего премьер-министра Виктора Януковича.

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