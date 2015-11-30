В Верховный суд поступила жалоба на решение ВАСУ о незаконности ареста Мосийчука

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Верховного суда.

В пресс-службе отметили , что жалобу подали не Генеральная прокуратура и не Верховная Рада, а физическое лицо, которое приобщается к делу как третье лицо.

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Как сообщал УНИАН, 17 сентября Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука по подозрению в совершении ряда преступлений.

18 сентября Печерский райсуд Киева избрал Мосийчуку меру пресечения в виде содержания под стражей до 15 ноября.

15 ноября Мосийчука освободили из-под стражи, и он заявил, что находится в Институте Шалимова и готовится к операции.

23 октября в ГПУ заявили о завершении досудебного расследования в уголовном производстве в отношении Мосийчука и о том, что он признался в получении взяток.

Сам Мосийчук позже заявил, что признался в получении взяток в результате жестоких пыток.

17 ноября ВАСУ удовлетворил иск Мосийчука к Верховной Раде о признании незаконным и отмене постановления парламента о предоставлении согласия на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест.

В Генпрокуратуре и Верховной Раде заявили, что будут обжаловать решение ВАСУ.