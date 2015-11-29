Одесские волонтеры заявляют о пропаже из горевшего здания вещей для бойцов АТО
В Одессе волонтеры заявляют о пропаже вещей, предназначавшихся для отправки украинским воинам в зону проведения АТО, из офисов в горевшем ночью здании в центре города.
Об этом в Facebook написала активистка Ксения Алексеева.
"Украли термобелье, балаклавы, перчатки, принтер для ребят... Остальное по мелочи! Воровать в то время, когда идет война, я считаю, верх кощунства! Сорвали и затоптали флаг батальона "Донбасс", который мне летом подарили ребята", - написала она.
По данным Алексеевой, офисы других организаций в здании также ограблены.
Как сообщил в Facebook известный в Одессе общественник Руслан Форостяк, по предварительным данным, загорелась серверная компании сотовой связи, которая располагается в чердачном помещении.
«В результате выгорела крыша, частично выгорел третий этаж здания. Из-за того, что перегорели пластиковые трубы водомагистралей, здание залило водой полностью. Само по себе здание является памятником архитектуры и находится на балансе Одесской облгосадминистрации», - сообщил Форостяк.
Как сообщал УНИАН, в центре Одессы сегодня ночью горел офис, в котором расположен ряд волонтерских организаций.
Данное здание по улице Ланжероновской, 3 является памятником архитектуры первой половины XIX века.
В него волонтерские организации переехали после ряда взрывов (терактов) в их ранее разрозненных офисах.