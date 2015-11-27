УНИАН-Поддержка: пользователи прониклись протестами жителей киевской Воскресенки, противостоянием между ЖЭКом и ОСМД в столице и судьбой леса в селе Козлив на Киевщине

Наибольшее количество «лайков» за первую неделю работы проекта УНИАН-Поддержка собрало обращение Виктора Зайцева: «Жители Воскресенки протестуют против незаконной застройки ЖК Победитель».

В этом обращении говорится о том, как жители столичного микрорайона по улице Воскресенской «требуют от власти строительства школы и детсадов, вместо разбазаривания земель общины под незаконную застройку очередными бетонными монстрами».

Проблема местных жителей в том, что по адресу Воскресенская, 2а, находится 2 Га промышленной территории, которая была с 2001 года предоставлена Киевсоветом в аренду на 24 года с целевым назначением "для обслуживания производственной базы". По закону, на этом участке нельзя строить жилые здания – это противоречит условиям договора аренды и градостроительному законодательству. Однако, этот участок оказался лакомым куском для застройщика, ведь рядом - парк "Победа" и озеро.

Сразу после местных выборов, 10 ноября этого года, на участок заехала строительная техника...

На втором месте по народной поддержкой – обращение Юрия Лазнюка "ЖЭК от застройщика не передает дом в управление законно созданному ОСМД" - история о противостоянии частного ЖЭКА и созданного жителями дома 17-31А на переулке Коломиевском в Киеве ОСМД, которая длится уже четвертый месяц.

Не смотря на то, что уже вступившие в силу решение Хозяйственного и Окружного административного судов города Киева, которыми было полностью отказано в исках частного жэка об отмене государственной регистрации ОСМД "Затишна оселя 17/31-А", руководство ЖЭКа до сих пор оказывает сопротивление в передаче своих полномочий ОСМД.

В тройке лидеров также обращение Романа Турути по возвращению в собственность громады леса в селе Козлив Киевской области. Еще при президентстве Кучмы, все леса в Переяслав-Хмельницком под давлением центральной власти общины передали в собственность Лесхоза. Кроме общины села Великая Каратуль. Теперь земля под лесом принадлежит общине, но сам лес – лесхозу. Роман Турутя поделился и результатами такого хозяйствования: «1. За землю никто не платит. 2. Лес вырубается НЕКОНТРОЛИРУЕМО! 3. Процветает браконьерство. 4. К части леса доступ вообще ограничен, ограда из колючей проволоки. На территории какое-то элитное заведение отдыха». Кроме того, по словам Романа, в лесу образовались стихийные свалки.

По правилам проекта УНИАН-Поддержка, добавить свою проблему и попросить помощи в ее решении может любой через социальную сеть Фейсбук, для этого следует коротко изложить суть проблемы. Все вопросы выставляются на голосование пользователей социальной сети и читателей УНИАН. Три обращения, которые набирают наибольшую поддержку аудитории в течение одного месяца, принимаются командой УНИАН к решению.