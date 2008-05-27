Еще три украинских банка могут получить деньги ЕБРР на развитие ипотеки

Еще два-три украинских банка могут получить финансирование Европейского банка реконструкции и развития для реализации проектов в секторе ипотечного кредитования.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил советник по внешним связям представительства ЕБРР в Украине Антон УСОВ.

Он отметил, что в целом ЕБРР намерен продолжать выдачу среднесрочных кредитов украинским банкам по перспективным направлениям, среди которых ипотека, средний и малый бизнес и энергосбережение.

При этом А.УСОВ подчеркнул, что для реализации такого рода проектов мало одного желания ЕБРР, должна еще быть некоторая макроэкономическая стабильность (в Украине - УНИАН).

По его информации, на сегодняшний день финансирование ЕБРР для развития ипотеки получили ОАО “Райффайзен Банк Аваль” (50 млн. долл.) и АКБ «Укрсоцбанк» (70 млн. долл.).

А.УСОВ также сообщил, что ЕБРР рассматривает возможность участия в капитале еще одной украинской страховой компании. По его словам, также ведутся переговоры с иностранными инвесторами для совместной реализации подобного проекта. При этом доля ЕБРР в капитале приобретаемой или создаваемой (в зависимости от стратегии иностранного инвестора - УНИАН) компании составит не более 25%.

«Мы на сегодняшний день находимся в поиске подходящего партнера для инвестиций среди местных компаний и также работаем с потенциальными иностранными инвесторами, которые хотят выйти на рынок в текущем и следующем годах», - сообщил А.УСОВ.

Справка УНИАН. На сегодняшний день ЕБРР владеет 30% акций ЗАО «Ренессанс Жизнь». Остальные 70% акций принадлежат российской группе “Спутник”.