В суде показали продырявленный пулей камуфляж Савченко

После закрытого допроса главы луганских боевиков Игоря Плотницкого сторона обвинения продолжает осматривать вещественные доказательства, пишет Украинская правда со ссылкой на "Медиазона".

Отмечается, что в суде был продемонстрирован мобильный телефон Савченко, водительское удостоверение и удостоверение на оружие.

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Адвокат Новиков показал пулевые отверстия на рукаве куртки камуфляжа.

Это пуля калибра 5,45, говорит Новиков. Савченко получила ранения утром 17-го июня, когда попала в плен.

Савченко показала, как и с какой стороны в нее стреляли.

Как известно, российское следствие утверждает, что Савченко корректировала огонь с 40-метровой вышки, когда были убиты российские журналисты.