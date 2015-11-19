В Бельгии полиция задержала 20-летнего подозреваемого в подготовке терактов в Париже

Об этом сообщает BTF.

За последние часы в пригородах Брюсселя прошли шесть обысков, преимущественно в районах Жетт и Моленбек.

Задержанный - гражданин Франции 1995 года рождения. Предположительно, он участвовал в боях в Сирии на стороне «Исламского государства».

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Как сообщал УНИАН, массовые теракты произошли в Париже вечером 13 ноября. Группы боевиков практически одновременно устроили взрывы смертников около двух входов на стадион Stade de France во время футбольного матча Франция-Германия.

Также террористы захватили заложников в театре Bataclan во время концерта Eagles of Death Metal. Другая группа напала на несколько ресторанов. В результате всех атак погибли 132 человек, около 300 получили ранения.