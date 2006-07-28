Выпускники вузов не будут проходить срочную службу в Вооруженных Силах

С 2010 года выпускники высших учебных заведений не будут проходить срочную службу в Вооруженных Силах Украины. Об этом заявил министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО на совещании с ректорами высших учебных заведений, проведенном в Министерстве обороны при участии министра образования Украины Станислава НИКОЛАЕНКО.

Как сообщает пресс-служба МОН, на реализацию Государственной программы развития Вооруженных Сил Украины на 2006-2011 годы предусматривалось значительное сокращение воинских учебных подразделений высших учебных заведений, в том числе и осуществляющих подготовку офицеров запаса. Этот вопрос приобрел большой общественный резонанс. Особенно он заинтересовал студенчество.

Благодаря четкой и последовательной позиции Министерства образования и науки Украины и понимания со стороны Министерства обороны, достигнута договоренность о недопущении резкого сокращения кафедр военной подготовки гражданских высших учебных заведений, а принято правительством решения о постепенном их сокращении с 2008 года. Предварительно планировалось это сделать еще в нынешнем учебном году.

Такое правительственное решение дало возможность удовлетворить стремление почти 14 тысяч юношей-абитуриентов 2006 года в получении дополнительно к высшему гражданскому образованию еще и военного, сообщает Минобразования.

Как сообщал УНИАН, своим постановлением от 25 июля 2006 года Кабинет Министров Украины решил ликвидировать кафедры военной подготовки в ряде высших учебных заведений. Постановление вступает в силу с 25 июня 2007 года.