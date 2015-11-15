Предстоятель УПЦ выразил соболезнования Послу Франции в Украине в связи с терактами в Париже
18:34, 15 ноября 2015Общество
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Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий выразил соболезнования Чрезвычайному и Полномочному Послу Французской Республики в Украине госпоже Изабель Дюмон в связи с серией терактов в Париже, в результате которых было убито 129 человек и ранено 352 человек.
Митрополит Онуфрий / orthodox.org.ua
Об этом сообщает Информационный отдел УПЦ со ссылкой на Отдел внешних церковных связей УПЦ.
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В тексте соболезнования в частности говорится, что "целью террористов является попытка посеять страх и запугать людей".
"Однако, эти испытания еще больше сплотят народ Франции, который достойно их перенесет", – уверен Предстоятель УПЦ.
Выразив соболезнования по поводу смерти погибших, Блаженнейший Митрополит Онуфрий также пожелал выздоровления пострадавшим и возвращения мира и спокойствия на французскую землю.
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