Горноспасатели опровергли информацию о пожаре на луганской шахте

Горноспасатели опровергли информацию о том, что вчера был пожар на луганской шахте им. 50-летия СССР (ОАО "Краснодонуголь").

Как уточнил УНИАН диспетчер Центрального штаба государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, "пожар на этой шахте был, но 23 марта, он был потушен, тогда все обошлось без жертв и пострадавших".