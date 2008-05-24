Горноспасатели опровергли информацию о пожаре на луганской шахте

16:01, 24 мая 2008
Общество
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Пожар был, но 23 марта...

Горноспасатели опровергли информацию о том, что вчера был пожар на луганской шахте им. 50-летия СССР (ОАО "Краснодонуголь").

Как уточнил УНИАН диспетчер Центрального штаба государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, "пожар на этой шахте был, но 23 марта, он был потушен, тогда все обошлось без жертв и пострадавших".

 

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