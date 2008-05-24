Фестиваль электронной музыки в Киеве будет продолжаться 48 часов

С 24 по 26 мая в Киеве на аэродроме «Чайка» пройдет фестиваль электронной музыки FreeFatFestival.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор фестиваля Дмитрий ПРИХОДЬКО на пресс-конференции в УНИАН.

Д.ПРИХОДЬКО отметил, что фестиваль тщательно продуман как с технической, так и с организационной стороны. Все службы: пожарная, "скорая помощь", по словам директора, готовы принять маскимальное количество гостей.

«Мы организовали полную бесплатную доставку посетителей на протяжении всего фестиваля от станций метро «Академгородок» до аэродрома «Чайка», – сказал директор FreeFatFestival.

Шоу будет продолжаться 48 часов, с 24 по 26 мая.

По словам Д.ПРИХОДЬКО, впервые в Украине на одно событие пригласили 25 звезд мирового уровня, мирового класса. Это очень известные артисты и группы, в частности, Stereo MC, Faithless, MaxiJazz, Skye (Morcheeba), Kruder&Dorfmeister, Planet Funk и другие.

Концепция фестиваля основана на том, чтобы каждый посетитель фестиваля нашел свою музыку, своего артиста, свою группу. И это все вместе должно создать атмосферу свободы, сказал Д.ПРИХОДЬКО.

На территории фестиваля сооружен один из самых больших сценических комплексов – более ста метров, самые большие экраны, которые можно установить, а также будет интересное освещение, добавил Д.ПРИХОДЬКО.

Завтра, в субботу, фестиваль начнется с марафона FreeFatPicnic. "Это специально избранное время для того, чтобы зрители смогли прийти посмотреть, настолько мы готовы к шоу. В этой зоне гости также смогут послушать известные французские и итальянские коллективы", - сообщил директор фестиваля.

На аэродроме «Чайка» будет мощная парковка, организаторы готовы принять 15 тысяч машин. Специально под фестиваль подготовлены все транспортные развязки, есть три подъезда к «Чайке». Все согласовано со всеми службами коммуникаций, в том числе милицией и автоинспекцией, сказал Д.ПРИХОДЬКО.

Зона FreeFatPicnic будет свободна для входа, здесь не будет никаких билетов на протяжении всего фестиваля.

В 18 часов. в субботу откроется фестивальная зона. В целом на «Чайке» будет три зоны, и, соответственно, три типа билетов.

Одноразовый билет стоит 100 гривен, 150 – многократный, 250 – в VІP-зону.

Д.ПРИХОДЬКО отметил, что "бояться дождя не нужно, потому что если он будет падать, его разгонят самолетами".

По словам директора FreeFatFestival, на проведение фестиваля потратили более 1 млн. дол. "Это самый дорогой фестиваль в Украине, который только до сих пор проводился", - добавил он.