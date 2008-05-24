Творческая группа из Голливуда снимает в Украине фильм о Голодоморе

В Черниговской области находится творческая группа во главе с американским режиссером Бобби ЛЕЕМ, который снимает полнометражный документальный фильм о Голодоморе в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, в Чернигове американцы посетили Государственный исторический архив в Черниговской области, пообщались с местными журналистами, а также будут работать с очевидцами трагедии в селах Черниговского района, снимая их свидетельства.

Во время заседания пресс-клуба "Деловое слово" Б.ЛЕЙ сообщил, что его цель – донести до американцев и представителей западного мира правду о Голодоморе в Украине 1932-1933 годов, "доказать миру, что это был геноцид украинского народа".

Темой режиссер заинтересовался полтора года тому назад, когда побывал на панихиде жертв Голодомора в Украине в Лос-Анджелесе. Затем были исследования и начались съемки. В частности, творческая группа уже записала свидетельства очевидцев Голодомора – украинских эмигрантов в Лос-Анджелесе, Детройте и Торонто.

В Украине американский режиссер будет находиться три недели, за это время, кроме Черниговской области, он планирует побывать в Харьковской, Николаевской, Черкасской и Киевской областях.

В Киеве Б.ЛЕЙ уже записал интервью с историками, посетил архив СБУ и встретился с вдовой исследователя Голодомора Джеймса Мейса Наталией МЕЙСОН-ДЗЮБЕНКО.

"Мы шокированы тем, сколько пришлось страдать украинскому народу", - сказал Б.ЛЕЙ.

Также режиссер не исключает, что следующий фильм будет снимать о массовых политических репрессиях.

Выпуск фильма "Голодомор: Геноцид Украины в годах 1932-1933" запланирован в ноябре этого года к 75-й годовщине Голодомора в Украине, а до этого состоятся три премьеры, в том числе в Киеве. Это будет первый полнометражный документальный фильм (95 мин.) о трагедии украинцев.