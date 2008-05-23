На тестирование по географии не пришел почти каждый четвертый

Завершилось внешнее тестирование выпускников школ по географии.

Как сообщили УНИАН в Информационном центре независимого оценивания, участие в тестировании приняли 24 тысячи 254 человека, что составляет 77% общего количества зарегистрированных.

Бланки ответов по этому предмету уже отправлены в девять пунктов обработки. Результаты поступят в индивидуальных конвертах в пункты регистрации до 18 июня.

Правильные ответы на задание по географии будут опубликованы на интернет-сайте Украинского центра оценивания качества образования в субботу, 24 мая 2008 года.