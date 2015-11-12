РФ перебросит в Крым партию новейших истребителей

Об этом сообщает " РИА Новости ".

"В соответствии с планом перевооружения ЧФ на новые образцы военной техники в 2016 году Морская авиация флота получит еще несколько самолетов Су-30СМ. Также в январе следующего года 20 черноморских летчиков пройдут переподготовку на новые типы самолетов", - подчеркнул Воскресенский.

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Также он отметил, что в настоящее время завершается перевооружение на Су-30СМ штурмовой авиационной эскадрильи отдельного морского штурмового авиационного полка (примерно 16 самолетов) ЧФ. Параллельно с прибытием новых истребителей обновляется арсенал средств воздушного поражения, которые способны применять современные самолеты.

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"С начала года летчики морской авиации ЧФ освоили восемь новых истребителей. В ходе различных учений Су-30СМ в Крыму выполняли стрельбы неуправляемыми ракетами и бомбометание по различным типам целей, доказав свою высокую эффективность", - сообщил представитель пресс-службы ЧФ.

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Справка. Двухместный многоцелевой истребитель-перехватчик Су-30СМ предназначен для управления групповыми боевыми действиями при завоевании "господства в воздухе", уничтожения десантов условного противника в воздухе, а также для ведения воздушной разведки и уничтожения наземных и надводных целей.