В Черкассах сгорел дом сына экс-депутата от ПР Олейника, тот заявляет о поджоге (фото)

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня ночью сожгли дом моего среднего сына Дениса в Черкассах. В 5 утра пожарные успели потушить то, что осталось. По предварительным данным - поджог крыши", - написал Олейник.

В то же время, как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГСЧС в Черкасской области, около 4:00 утра 12 ноября возник пожар в двухэтажном дачном доме на улице Набережной, на территории причала.

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По свидетельству спасателей, пожар возник в жилой комнате на 2-м этаже дома, затем огонь распространился и на кровлю здания.

Через час после прибытия спасатели локализовали возгорание, а еще через 10 минут полностью ликвидировали. Пожарным удалось уберечь от огня первый этаж дома.

По предварительным данным спасателей, к пожару привело короткое замыкание электропроводки, которая не выдержала перегрузки.

Владимир Олейник, который был с декабря 2012 депутатом Верховной Рады 7-го созыва от Партии регионов, после Революции достоинства выехал за пределы Украины, и в декабре 2014 года был объявлен Генпрокуратурой Украины в розыск по подозрению в организации незаконного голосования за "диктаторские законы" 16 января 2014 года.

8 апреля 2015 года СБУ заявила, что есть неопровержимые доказательства финансирования экс-премьер-министром Николаем Азаровым и бывшими народными депутатами от Партии регионов Олегом Царевым и Олейником ряда массовых акций, направленных на дестабилизацию ситуации в Украине.

3 августа в Москве объявленный в розыск экс-премьер-министр Украины Николай Азаров заявил о создании "комитета спасения Украины", а также о решении выдвинуть от "комитета" на пост президента Украины Владимира Олейника.