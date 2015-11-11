Из-за падения Су-25 под Запорожьем на одной из автодорог ограничили движение транспорта

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте ГАИ МВД Украины.

Для обеспечения движения транспорта организован объезд по маршруту: поворот на село Октябрьское, по автодороге О-080510 Вольнянск – Орловское, далее по автодороге О-080513, от М-18 – Новогуполовка и по автодороге А - 080511, Вольнянск - Славгород и в обратном направлении.

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Объезд организован до завершения работ, связанных с ликвидацией последствий падения самолета.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 10 утра во время выполнения планового учебного полета разбился самолет Воздушных сил ВСУ Су-25. Пилот, 1992 года рождения, погиб. По данным пресс-службы Минобороны, трагедия произошла в 40 километрах к северу от Запорожья. Местное население не пострадало. По факту аварии проводится расследование, выясняются причины и обстоятельства происшествия.