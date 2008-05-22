НБУ установил на завтра курс 4,85 гривни за доллар

Национальный банк Украины установил на 23 мая официальный курс гривни на уровне 4,85 гривни за доллар, несмотря на требование Совета НБУ вернуть его в пределы утвержденного прогнозного коридора курса на 2008 год - 4,95-5,25.

"НБУ 23 мая 2008 года устанавливает следующие официальные курсы гривни к иностранным валютам... 100 долларов США - 485,0", - сообщается на сайте Нацбанка.

Как сообщал УНИАН, Совет НБУ наложил вето на принятое Правлением Национального банка решение об укреплении официального курса гривни. Об этом сообщил председатель Совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО сегодня на пресс-конференции по итогам заседания Совета НБУ.

П.Порошенко уточнил, что, исходя из решения совета Нацбанка, в Украине по состоянию на 22 мая действует официальный курс на уровне 5,05 грн./дол.

При этом он уточнил, что курс может быть изменен решением Правления НБУ в рамках действующего коридора 4,95-5,25 грн./долл., или курс изменится в том случае, если правление НБУ преодолеет вето двумя третями голосов.