Тука не закроет пункт пропуска в Станице Луганской из-за прекращения обстрелов

Об этом сообщил глава Луганской ОВГА Георгий Тука на своей странице в Facebook.

"После провокации в Станично-Луганском районе больше сообщений об обстрелах на Луганщине не получил. Оцениваю общую обстановку как "напряженную", - отметил он.

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Тука подчеркнул, что исходя из того, что обстрелы прекратились, он решил не прекращать работу пункта пропуска.

После провокации в Станично-Луганском районе больше сообщений об обстрелах на Луганщине не получил. Оцениваю общую ... Posted by George Tuka on 11 ноября 2015 г.

Ранее Тука сообщал, что рассматривает вопрос о закрытии пункта пропуска Станица Луганская в ответ на действия боевиков.