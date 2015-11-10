Тука может закрыть пешеходный переход в Станице Луганской из-за обстрелов

Об этом в своем Facebook написал руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.

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"В то время, как мы с вами прилагаем огромные усилия для восстановления мирной жизни в целях укрепления и развития нашей земли, снова "обезьяны с гранатами" осуществляют обстрелы, нарушая все договоренности. Вчера - Попасная. Сегодня – Болотное", - написал Георгий Тука.

"Я не хочу причинять лишнего беспокойства мирному населению. Однако, вынужден проинформировать вас, мирные жители, что мной рассматривается вопрос о закрытии пункта пересечения "Станица Луганская" в ответ на действия бандитов", - добавил председатель Луганской ОВГА.

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Руководитель области пообещал проинформировать граждан о закрытии пункта пропуска минимум за сутки.

Как сообщалось, 9 ноября вечером впервые с начала затишья на Донбассе боевики обстреляли городские кварталы Попасной.